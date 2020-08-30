+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Джокович выиграл турнир в Нью-Йорке и завоевал 80-й титул в карьере

Первая ракетка мира Новак Джокович стал победителем соревнований Western & Southern Open в Нью-Йорке (США). В финале турнира сербский теннисист обыграл канадца Милоша Раонича.




Поединок продолжался 2 часа 2 минуты и завершился со счетом 1:6, 6:3, 6:4 в пользу Новака. На счету Джоковича две подачи навылет, пять двойных ошибок и три из пяти реализованных брейк-поинтов. Раонич подал 10 эйсов, совершил три ошибки на подаче и реализовал три брейка.

Для 33-летнего серба это 80-й титул в карьере в одиночном разряде.

Напомним, что турнир Western & Southern Open с призовым фондом в 4,6 млн долларов обычно проходит в Цинциннати, однако из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли в Нью-Йорк.

Женский турнир выграла белоруска Виктория Азаренко.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Милые тёти против альфа-, бета- и гамма-самцов
Людмила Мирзаянова
ХАМСТВО ОТ БЕЗНАКАЗАННОСТИ, ВИКТОР
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?
Анатолий Шумченко
ОТВЕТЫ АНАТОЛИЯ ШУМЧЕНКО НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ...
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...
Александр Волчанин
Чернобыльцы поддержали мэра г.Жодино.
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]