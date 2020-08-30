Джокович выиграл турнир в Нью-Йорке и завоевал 80-й титул в карьере













Поединок продолжался 2 часа 2 минуты и завершился со счетом 1:6, 6:3, 6:4 в пользу Новака. На счету Джоковича две подачи навылет, пять двойных ошибок и три из пяти реализованных брейк-поинтов. Раонич подал 10 эйсов, совершил три ошибки на подаче и реализовал три брейка.





Для 33-летнего серба это 80-й титул в карьере в одиночном разряде.





Напомним, что турнир Western & Southern Open с призовым фондом в 4,6 млн долларов обычно проходит в Цинциннати, однако из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли в Нью-Йорк.





Женский турнир выграла белоруска Виктория Азаренко.