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Месси предупредил боссов "Барселоны", что не явится на медосмотр

Аргентинский форвард Лионель Месси уведомил руководство испанской "Барселоны", что не явится на медосмотр, пишет RAC1.




По информации СМИ, игрок не будет присутствовать на плановом медосмотре, а также не собирается участвовать в предсезонном сборе.

33-летний аргентинец, кроме того, в очередной раз предупредил боссов "сине-гранатовых" об уходе из команды.

31 августа каталонцы должны начать подготовку к новому сезону.

На этой неделе стало известно, что Месси окончательно решил уйти из клуба. Где нападающий продолжит карьеру, пока неизвестно. СМИ пишут, что наиболее вероятным вариантом является его переход в "Манчестер Сити". Вместе с тем, на игрока претендуют также ПСЖ, "Интер", "Ювентус", "Манчестер Юнайтед".
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