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Виктория Азаренко: это значимое достижение, мой первый титул после того, как я стала мамой

Белоруска Виктория Азаренко поделилась эмоциями после завоевания титула на турнире "Цинциннати-2020" в Нью-Йорке.




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"Мне жаль, потому что я очень ждала матча с Наоми. Была бы потрясающая возможность встретиться с игроком ее уровня, она здорово играла. Я проиграла ей в прошлый раз, поэтому очень ждала этой встречи. Финальные матчи всегда особенные. Мне просто нужно принять эту ситуацию. Я бы с удовольствием сыграла, но на этой неделе я провела пять отличных матчей, и я думаю, что сегодня я это заслужила.

Я рада выходить на корт и играть. Я не думаю, что стала увереннее в себе только благодаря этой победе. Я чувствовала себя довольно уверенно. Так что результат — лишь подтверждение того, что я все делала правильно, но, выходя на корт, я была довольно уверена в своих силах. Просто сейчас все складывается воедино. Показывает, что я правильно работала.

Это значимое достижение, мой первый титул после того, как я стала мамой. Я об этом даже не думала. Это делает его особенным. Для меня это особенный момент.

Я упорно работаю, чтобы выигрывать матчи, но я так наслаждаюсь игрой и борьбой, что победа — это, наверное, бонус? Победа в турнире — это бонус. Я получаю удовольствие от игры. Мол, я сегодня я так классно потренировалась, что хочу еще выходить и играть (смеется). Сейчас я иначе ощущаю себя на корте", — цитирует Азаренко tennis-tourtalk.com.
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