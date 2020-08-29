Азаренко стала чемпионкой турнира в Нью-Йорке. Осака снялась с финала
Бывшая первая ракетка мира Наоми Осака снялась с финала турнира в Нью-Йорке.
«Мне очень жаль, что сегодня приходится сниматься из-за травмы, – прокомментировала Осака. – Вчера во время тай-брейка второго сета я потянула подколенное сухожилие на левой ноге, и оно не восстановилось за одну ночь, как я надеялась. Это была эмоциональная неделя, и я хочу поблагодарить всех за поддержку».
Таким образом, чемпионкой стала Виктория Азаренко. Для белоруски это первый титул с марта 2016 года, когда она на «Премьере» в Майами обыграла Светлану Кузнецову. С понедельника Азаренко вернется в топ-30 рейтинга.
17:50 29/08/2020
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