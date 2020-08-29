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За Месси ПСЖ намерен побороться. Владельцы клуба одобрили сделку

Форвард "Барселоны" Лионель Месси хочет сменить клуб этим летом.


Как пишет sports.ru со ссылкой на Diario Sport, ПСЖ всерьез намерен побороться за аргентинца. Французский клуб долго обдумывал эту сделку, и владельцы клуба ее одобрили.

Руководство ПСЖ считает, что подписание Месси – важный стратегический ход. В клубе полагают, что в случае такого трансфера Неймар и Килиан Мбаппе без раздумий согласятся продлить контракты с клубом.

Окончательное решение должен принять сам Месси. Ожидается, что предложения игроку могут сделать "Ман Сити" и "Интер".
ru.oxu.az
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