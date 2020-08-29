«Глава федерации футбола на провластном митинге рассказывает, что спорт должен быть вне политики. Ни совести, ни чести. В воскресенье увидите меньшинство», – написал Цепкало в твиттере, отреагировав на слова Базанова про то, что «митинги меньшинства утихают».







