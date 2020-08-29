Триатлонистка Зеленкевич отказалась выступать на соревнованиях





«Друзья! Хотела бы заявить о том, что я, как действующая спортсменка клуба Tristyle, отказываюсь выступать на старте #minsktriathlon2020 проводимый данным клубом.





Решение было принято мной, по ряду определенных причин, вдаваться в которое, на данный момент, я не желаю.





Других я ни к чему не призываю и не за что не осуждаю, каждый имеет право выбора и право на выражение своего личного мнения и позиции.





В заключении хотела бы напоминать о том, что любое давление по политическим взглядам не только не демократично и незаконно, но и лишено понятий чести и достоинства», – написала Валентина в своем Facebook.