Футбол. Суперкубок Европы может не состояться из-за ограничения въезда в Венгрию
Матч за Суперкубок Европы который запланирован в Будапеште на 24 сентября, может не состояться из-за ограничительных мер по борьбе с распространением коронавируса в Венгрии.
Ранее стало известно, что правительство Венгрии с 1 сентября ограничит въезд в страну для иностранцев для борьбы с коронавирусом. В матче за Суперкубок Европы должны сыграть немецкая "Бавария" и испанская "Севилья", УЕФА планировал провести эту встречу со зрителями.
Введенные венгерским правительством ограничения ставят под вопрос возможность проведения матча в Будапеште, отмечает sport-express.ru.
10:41 29/08/2020
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