Ранее стало известно, что правительство Венгрии с 1 сентября ограничит въезд в страну для иностранцев для борьбы с коронавирусом. В матче за Суперкубок Европы должны сыграть немецкая "Бавария" и испанская "Севилья", УЕФА планировал провести эту встречу со зрителями.





Введенные венгерским правительством ограничения ставят под вопрос возможность проведения матча в Будапеште, отмечает sport-express.ru











