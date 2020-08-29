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Илья Шкурин прислал отказное письмо в БФФ на белорусском языке

Нападающий ЦСКА Илья Шкурин прислал в Белорусскую федерацию письмо, в котором уведомил о нежелании выступать за сборную родной страны при нынешнем политическом режиме.

Илья Шкурин прислал отказное письмо в БФФ на белорусском языке
Как сообщил глава БФФ Владимир Базанов, письмо было написано на белорусском языке.

В письме Шкурин отказался не только выступать за национальную команду, но и вообще приезжать в страну, пока президентом является Александр Лукашенко, — сообщает tut.by.

Что касается жестов (кулака и виктории), которые в прошлом туре показывали некоторые футболисты, то, по словам Базанова, наказывать за них федерация не собирается. Тем не менее он считает, что спорт должен быть "вне политики". "Топить за Лукашенко" Базанов политикой почему-то не считает. А, наоборот, приветствует. 

Кроме того, ожидается, что следующий тур чемпионата может пройти при зрителях.
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