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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Азаренко отказалась отвечать на вопрос о ситуации в Беларуси и BLM: «Когда я буду готова высказаться о вещах, не имеющих отношения к теннису, я это сделаю»

Бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко на послематчевой пресс-конференции отказалась комментировать вчерашнюю отмену матчей, связанную с протестным движением против полицейского произвола в США.

– Как вы отреагировали на новость, которая появилась в среду?

– Давайте поговорим о теннисе. Я знаю, что вам всегда нравится говорить о...

– Нет, Вика, это тема недели, так что любопытно, почему вы не хотите о ней говорить.

– Я знаю, но говорить о ней не хочу.

– Почему?

– Почему? Потому что я хочу поговорить о теннисе и сконцентрироваться на своей завтрашней игре. И, может, когда я буду готова высказаться о вещах, не имеющих отношения к теннису, я это сделаю.


– Следует понимать, что вы недовольны решением остановить турнир на день?

– Давайте дальше.

Также Виктория не захотела отвечать на вопросы о ситуации в Беларуси. Об этом сообщил журналист Бен Ротенберг в твиттере.

23 августа Азаренко сказала следующее: «Я лишь надеюсь, что насилие немедленно прекратится. Я не могу говорить об этой ситуации без слез в глазах»

Завтра Азаренко сыграет за титул с Наоми Осакой, которая была готова в знак протеста сняться с турнира, но после решения организаторов передумала.
by.tribuna.com
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