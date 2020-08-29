Азаренко отказалась отвечать на вопрос о ситуации в Беларуси и BLM: «Когда я буду готова высказаться о вещах, не имеющих отношения к теннису, я это сделаю»
Бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко на послематчевой пресс-конференции отказалась комментировать вчерашнюю отмену матчей, связанную с протестным движением против полицейского произвола в США.
– Как вы отреагировали на новость, которая появилась в среду?
– Давайте поговорим о теннисе. Я знаю, что вам всегда нравится говорить о...
– Нет, Вика, это тема недели, так что любопытно, почему вы не хотите о ней говорить.
– Я знаю, но говорить о ней не хочу.
– Почему?
– Почему? Потому что я хочу поговорить о теннисе и сконцентрироваться на своей завтрашней игре. И, может, когда я буду готова высказаться о вещах, не имеющих отношения к теннису, я это сделаю.
– Следует понимать, что вы недовольны решением остановить турнир на день?
– Давайте дальше.
Также Виктория не захотела отвечать на вопросы о ситуации в Беларуси. Об этом сообщил журналист Бен Ротенберг в твиттере.
23 августа Азаренко сказала следующее: «Я лишь надеюсь, что насилие немедленно прекратится. Я не могу говорить об этой ситуации без слез в глазах»
Завтра Азаренко сыграет за титул с Наоми Осакой, которая была готова в знак протеста сняться с турнира, но после решения организаторов передумала.
09:03 29/08/2020
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