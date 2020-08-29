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БФФ вынесла "Крумкачам" предупреждение за перфоманс "Мы з народам"

КДК БФФ вынес предупреждение "Крумкачам" за два эпизода матча первой лиги с "Химиком".



Игроки "Крумкачоў" вышли на игру в белых майках с красными надписями "Мы за народам!" и "Футбол для гледачоў".

Делегат после игры указал в рапорте, что "вороны" "изменили церемонию проведения матча, не согласовав это с официальными лицами", а также отметил, что "диктор по стадиону производил объявления про спонсоров и партнеров клуба во время матча". В связи с этим, КДК к клубу дисциплинарную санкцию в виде предупреждения за несоблюдение требований к организации матча.

Члены комитета проголосовали за это решение единогласно.
Прессбол
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