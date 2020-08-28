Виктория Азаренко вышла в финал турнира в Нью-Йорке





После проигрыша в дебютном сете экс первая ракетка мира смогла перехватить инициативу, а в заключительной партии и вовсе разгромила соперницу, завершив матч двумя эйсами.





Выход в финал турнира категории Premier стал для Виктории лучшим достижением с момента возобновления карьеры в 2017 году.





По пути к финалу помимо Конты Азаренко обыграла Донну Векич, Каролин Гарсию, Ализе Корне и Онс Жабер.





Отметим, что пока на турнире Виктория проиграла лишь один сет.





В финале белоруску будет ожидать противостояние с десятой ракеткой мира Наоми Осакой из Японии. Этот матч пройдет в субботу.

