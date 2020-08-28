Виктория Азаренко вышла в финал турнира в Нью-Йорке
Белоруска Виктория Азаренко (№ 59 WTA) обыграла в полуфинале турнира категории Premier, который был перенесен из Цинциннати в Нью-Йорк, британку Йоханну Конту (№ 15 WTA) — 4:6, 6:4, 6:1, пишет SPORT.TUT.BY
После проигрыша в дебютном сете экс первая ракетка мира смогла перехватить инициативу, а в заключительной партии и вовсе разгромила соперницу, завершив матч двумя эйсами.
Выход в финал турнира категории Premier стал для Виктории лучшим достижением с момента возобновления карьеры в 2017 году.
По пути к финалу помимо Конты Азаренко обыграла Донну Векич, Каролин Гарсию, Ализе Корне и Онс Жабер.
Отметим, что пока на турнире Виктория проиграла лишь один сет.
В финале белоруску будет ожидать противостояние с десятой ракеткой мира Наоми Осакой из Японии. Этот матч пройдет в субботу.
21:56 28/08/2020
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