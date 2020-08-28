Бывший тренер брестского «Динамо» возглавил российский клуб
Новым главным тренером российского «Оренбурга» стал 43-летний чех Марцел Личка, сообщает официальный сайт клуба.
В 2018−19 годах специалист работал в брестском «Динамо». В прошлом сезоне команда под руководством Лички завоевала Суперкубок Беларуси и впервые стала чемпионом страны, прервав серию из 13 титулов БАТЭ, однако соглашение с тренером продлено не было.
«Оренбург» по итогам прошедшего сезона занял в чемпионате России 16 место и вылетел в ФНЛ — вторую по силе футбольную лигу страны.
19:26 28/08/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение