



По информации издания финский клуб просил "зубров" отложить матч, однако белорусский клуб отказался. Финская сторона объяснила свою просьбу озабоченностью эпидемиологической обстановкой.





"Матч состоится. Мы уже начали продажу абонементов. Реализация билетов начнется в следующий понедельник", — сказал пресс-атташе минчан Антон Рогач.





По словам главы "Йокерита" Яри Курри, клуб "следит за ситуацией".





В свою очередь президент КХЛ Алексей Морозов подчеркнул, что только резкое обострение пандемии может повлиять на начало сезона, об этом сообщает официальный сайт ФХБ.





3 сентября, минское "Динамо" на дома сыграет против "Йокерита".