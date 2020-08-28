Эльвира Герман: Андрей Кравченко уволен из госструктуры за то, что подписал письмо спортивной общественности
Белорусская легкоатлетка Эльвира Герман рассказала о том, что многоборец Андрей Кравченко уволен из госструктуры за то, что подписал письмо спортивной общественности.
"На меня лично никакого пресса не было. Со мной даже никто не разговаривал по этому поводу. Но я знаю, что есть ребята, например, многоборец Андрей Кравченко, который испытал на себе определенные последствия. Его уволили из госструктуры за то, что он подписал письмо. Ну а по поводу меня, повторюсь, все спокойно. Тем не менее жду 5 сентября, когда состоится собрание по поводу пересмотра президентских стипендий для спортсменов. Снимут их или нет, сократят или оставят в прежнем объеме. В общем, посмотрим в сентябре, насколько правдивы слова заместителя министра", — сказала Герман в интервью Tribuna.com.
15:47 28/08/2020
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