Эльвира Герман: Андрей Кравченко уволен из госструктуры за то, что подписал письмо спортивной общественности

Белорусская легкоатлетка Эльвира Герман рассказала о том, что многоборец Андрей Кравченко уволен из госструктуры за то, что подписал письмо спортивной общественности.