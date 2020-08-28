Ольга Мазуренок: не услышала от государства раскаяния после всех этих жестокостей. Наоборот, людям премии выдали
Титулованная белорусская легкоатлетка, чемпионка Европы Ольга Мазуренок поделилась мнением о реакции властей на массовые задержания граждан во время акций протестов.
- Конечно, государство допустило ошибки. И вот почему вписалась я: даже после этих всех жестокий событий я не услышала от государства раскаяния. Если бы сказали: "Мы обязательно во всем разберемся, да, здесь мы погорячились…" Наоборот — людям премии выдали. И "народ сам виноват, что пошел на митинги" — это тоже неправильная позиция, — сказала Мазуренок в эфире БелСат.
13:39 28/08/2020
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