«Огорчился ли я сегодняшнему поражению «Шахты»? Ну не так, чтобы очень. Все знают, чем мы сейчас живем. Не знаю, каков был план на празднование голов у «Шахтера», теперь уж и не узнаем. Но план определенно имелся у белоруса, игравшего за молдавский клуб с загадочным названием. И он его воплотил в жизнь. Дзякуй, братка!» – написал Щурко в Facebook.





Напомним, «Шахтер» в серии пенальти уступил «Сфынтул Георге» (0:0, 1:4 по пенальти) и покинул Лигу Европы на стадии 1-го раунда квалификации. Всерии пенальти забитым голом отличился белорусский игрок молдавского клуба Роман Волков. Футболист отпраздновал гол поднятым вверх кулаком и знаком victory. На руке у футболиста ленточка расцветки БЧБ-флага.







