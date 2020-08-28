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Белорусы они и, играя за Молдову, знают, как праздновать победу: Дзякуй, братка!

Белорусский журналист Сергей Щурко оценил поступок нападающего «Сфынтул Георге» Романа Волкова.

«Огорчился ли я сегодняшнему поражению «Шахты»? Ну не так, чтобы очень. Все знают, чем мы сейчас живем. Не знаю, каков был план на празднование голов у «Шахтера», теперь уж и не узнаем. Но план определенно имелся у белоруса, игравшего за молдавский клуб с загадочным названием. И он его воплотил в жизнь. Дзякуй, братка!» – написал Щурко в Facebook.

Напомним, «Шахтер» в серии пенальти уступил «Сфынтул Георге» (0:0, 1:4 по пенальти) и покинул Лигу Европы на стадии 1-го раунда квалификации. Всерии пенальти забитым голом отличился белорусский игрок молдавского клуба Роман Волков. Футболист отпраздновал гол поднятым вверх кулаком и знаком victory. На руке у футболиста ленточка расцветки БЧБ-флага.
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