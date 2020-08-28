Ад в СИЗО: После Окрестина экс-сборник сохранил майку со следом берца и обещает вернуть грамоту Караеву
Мини-футболист Сергей Подалинский – о последствиях двухдневного ада в СИЗО.
В ночь после президентских выборов топовый белорусский мини-футболист Сергей Подалинский оказался на Окрестина, где провел двое суток.
Правда, ад в СИЗО не остановил спортсмена. После освобождения Подалинский вместе с семьей дважды сходил на многотысячные марши в Минске, а футболку с отпечатком берца омоновца поставил в рамку. Специально для канала «ЧестнОК» Александр Ивулин сгонял в гости к Подалинскому, чтобы поговорить о конвейерных судах, молчании звезд белфутбола и непоследовательности АБФФ.
Источник: tribuna.com
10:09 28/08/2020
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