В ночь после президентских выборов топовый белорусский мини-футболист Сергей Подалинский оказался на Окрестина, где провел двое суток.









Правда, ад в СИЗО не остановил спортсмена. После освобождения Подалинский вместе с семьей дважды сходил на многотысячные марши в Минске, а футболку с отпечатком берца омоновца поставил в рамку. Специально для канала «ЧестнОК» Александр Ивулин сгонял в гости к Подалинскому, чтобы поговорить о конвейерных судах, молчании звезд белфутбола и непоследовательности АБФФ.



