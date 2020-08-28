Андрей Лаврик — заслуженный динамовец, воспитанник клуба, в составе которого за пять лет (1992-1997 года) провел более 150-ти матчей (включая "Динамо-93"). В 2017-2018 годах уже работал на должности спортивного директора минского "Динамо".





Также случилось пополнение в селекционном отделе минчан. Еще один динамовец, воспитанник бело-голубых, будет работать на благо родного клуба — Ян Тигорев.





Тигорев выступал за "Динамо" в период с 2002 по 2006 год, провел за клуб более сотни матчей, становился чемпионом Беларуси. Завершил игровую карьеру также в "Динамо" в 2016-м году.



