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Андрей Лаврик назначен на пост спортивного директора минского "Динамо"

Андрей Лаврик назначен на пост спортивного директора минского "Динамо", сообщает официальный сайт бело-голубых.

Андрей Лаврик — заслуженный динамовец, воспитанник клуба, в составе которого за пять лет (1992-1997 года) провел более 150-ти матчей (включая "Динамо-93"). В 2017-2018 годах уже работал на должности спортивного директора минского "Динамо".

Также случилось пополнение в селекционном отделе минчан. Еще один динамовец, воспитанник бело-голубых, будет работать на благо родного клуба — Ян Тигорев.

Тигорев выступал за "Динамо" в период с 2002 по 2006 год, провел за клуб более сотни матчей, становился чемпионом Беларуси. Завершил игровую карьеру также в "Динамо" в 2016-м году.
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