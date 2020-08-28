«Шахтер» вслед за минским «Динамо» вылетел из Лиги Европы

«Горняки» каждый год в еврокубках выступают не ахти. Команда проигрывает на ранних стадиях командам, которые ничуть не сильнее. За последние 10 лет коллектив из Солигорска только однажды добрался до 3-го раунда Лиги Европы (2019), в 2014-м дружина проиграла в плей-офф «Эйндховену». Для «Сфынтул Георге» это дебют в еврокубках, пишет minsknews.by





Главным моментом первого тайма стало удаление нападающего «Шахтера» Дарко Бодула. Случилось это на 28-й минуте после жесткого подката хорватского легионера. Красную карточку главный судья встречи Драган Петрович показал Бодулу по делу. К тому моменту больше атаковали хозяева, но реальных моментов у них не получилось создать. После удаления нападающего «горняки» старались выбираться в атаки, однако вратарь «Сфынтула Георге» Николае Чеботарь редко вступал в игру.





На первых минутах второй половины гости создали реальный момент – мяч после удара Евгения Сливки попал в перекладину. Коллектив из Молдовы чаще гостил на половине поля «Шахтера», создавал угрозы у ворот Александра Гутора. Хозяева старались отвечать опасными выпадами. В итоге основное время завершилось ничьей (0:0).









Арбитр назначил два экстратайма. Обе команды сделали ставку на оборону. В концовке второй 15-минутки «Шахтер» прижал соперника, и Джасурбек Яхшибоевбыл близок к тому, чтобы склонить чашу весов в свою сторону. Увы… Все решалось в серии пенальти. Яхшибоев попал в перекладину, удар Дмитрия Подстрелова парировал Чеботарь. Этого хватило клубу из Молдовы, чтобы выиграть в серии пенальти 4:1.





Напомним, что минское «Динамо» также не смогло миновать 1-й раунд Лиги Европы. Подопечные Леонида Кучука уступили польскому «Пясту» (0:2).





Фото fcshakhter.by



