"Реал" возглавил рейтинг клубов с самыми дорогими составами
Мадридский "Реал" занял первое место в рейтинге клубов с самыми дорогими составами, свидетельствуют данные Transfermarkt.
Так, по данным составителей рейтинга, общая цена текущего состава "сливочных" составляет 971,55 миллиона фунтов стерлингов. Следом идет английский "Манчестер Сити" - 964,51 миллиона. Топ-3 замыкает чемпион Англии "Ливерпуль" (920,61 миллиона).
Топ-10 клубов с самыми дорогостоящими составами:
"Реал" — 971,55 миллиона фунтов стерлингов.
"Манчестер Сити" — 964,51
"Ливерпуль" — 920,61
"Барселона" — 892,98
"Бавария" — 821,30
"Челси" — 763,65
ПСЖ — 714,11
"Атлетико" — 687,87
"Манчестер Юнайтед" — 682,72
"Тоттенхэм" — 635
08:42 28/08/2020
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