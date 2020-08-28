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"Реал" возглавил рейтинг клубов с самыми дорогими составами

Мадридский "Реал" занял первое место в рейтинге клубов с самыми дорогими составами, свидетельствуют данные Transfermarkt.

Так, по данным составителей рейтинга, общая цена текущего состава "сливочных" составляет 971,55 миллиона фунтов стерлингов. Следом идет английский "Манчестер Сити" - 964,51 миллиона. Топ-3 замыкает чемпион Англии "Ливерпуль" (920,61 миллиона).

Топ-10 клубов с самыми дорогостоящими составами:

 "Реал" — 971,55 миллиона фунтов стерлингов.
 "Манчестер Сити" — 964,51
 "Ливерпуль" — 920,61
 "Барселона" — 892,98
 "Бавария" — 821,30
 "Челси" — 763,65
  ПСЖ — 714,11
 "Атлетико" — 687,87
 "Манчестер Юнайтед" — 682,72
 "Тоттенхэм" — 635
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