Белорусские теннисистки узнали соперниц по US Open









Самая рейтинговая конкурентка досталась Ольге Говорцовой — россиянка Виталия Дьяченко сейчас 110-я ракетка мира. Впрочем, для белоруски она и не самый плохой вариант. Девушка талантлива, но нестабильна.





Идущая почти следом за Дьяченко в мировом рейтинге француженка Осеан Додин (118-я) встретится с Ариной Соболенко.





Только недавно вернувшуюся в большой теннис после травмы Веру Лапко ждет 123-й номер рейтинга Виктория Голубич из Швейцарии.





Александра Саснович сразится с американкой Францеской Ди Лоренцо (128).





Наконец, самый низкий рейтинг у конкурентки Виктории Азаренко — австрийка Барбора Хаас (139). К слову, в случае победы и аналогичного результата у Соболенко белоруски во втором круге сойдутся между собой.