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Белорусские теннисистки узнали соперниц по US Open

В основной сетке Открытого чемпионата США по теннису непривычно много белорусок — пять. А это значит, что и у их болельщиков больше надежд на благополучный исход.



Самая рейтинговая конкурентка досталась Ольге Говорцовой — россиянка Виталия Дьяченко сейчас 110-я ракетка мира. Впрочем, для белоруски она и не самый плохой вариант. Девушка талантлива, но нестабильна.

Идущая почти следом за Дьяченко в мировом рейтинге француженка Осеан Додин (118-я) встретится с Ариной Соболенко.

Только недавно вернувшуюся в большой теннис после травмы Веру Лапко ждет 123-й номер рейтинга Виктория Голубич из Швейцарии.

Александра Саснович сразится с американкой Францеской Ди Лоренцо (128).

Наконец, самый низкий рейтинг у конкурентки Виктории Азаренко — австрийка Барбора Хаас (139). К слову, в случае победы и аналогичного результата у Соболенко белоруски во втором круге сойдутся между собой.
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