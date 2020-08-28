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Индекс S&P500 впервые в истории превысил 3500 пунктов

Американский биржевой индекс S&P 500 вырос на 0,48% до 3495,56 пункта по состоянию на 18:37 мск, свидетельствуют данные торгов. Максимальное значение в ходе торговой сессии составило 3501,24 пункта. Индикатор превысил уровень в 3500 пунктов впервые в истории, передает РБК.

Ранее глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл представил новую политику регулятора, которую будут пересматривать каждые пять лет. Согласно новому подходу, ФРС будет стремиться к достижению инфляции на уровне 2%. Кроме того, регулятор допускает умеренное превышение этого уровня после периодов, когда инфляция была ниже 2%.

«Многие находят нелогичным, что ФРС хочет поднять инфляцию. В конце концов, низкая и стабильная инфляция необходима для хорошо функционирующей экономики», — отметил Пауэлл.

Однако постоянная низкая инфляция может создавать серьезные риски для экономики, заявил Пауэлл. По его словам, это может привести к падению долгосрочных инфляционных ожиданий, что, в свою очередь, приведет к снижению способности регулятора стабилизировать экономику с помощью снижения процентных ставок.

«Эта стратегия должна быть позитивной в краткосрочной перспективе, поскольку она может снизить потенциал повышения процентных ставок», — сказала Нэнси Дэвис, главный инвестиционный директор компании Quadratic Capital Management.

В то же время из заявления ФРС следует, что регулятор не имеет достаточно возможностей поддерживать экономику во время спада, просто снижая ставку, отметила Дэвис.

«Сейчас у нас уровень безработицы намного выше 10%, и шансы увидеть значительную инфляцию в ближайшее время очень малы. С этим изменением политики или без такового, ФРС в течение пары лет будет удерживать ставки на нуле», — сказала глава отдела фиксированного дохода Charles Schwab Кэти Джонс.
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