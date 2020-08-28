После собрания TUT.by удалось поговорить с чемпионкой мира Мариной Арзамасовой, которая ранее активно выражала свою гражданскую позицию, осуждала насилие и была одной из тех, кто подписал открытое письмо о непризнании выборов.





Нам никак не анонсировали эту встречу. Просто сказали, что будет министр, а в итоге приехал Александр Иванович Барауля, хороший человек, которого я очень уважаю. Позавчера у меня была с ним личная встреча. Меня пригласили, так как я достаточно активно высказала свою позицию. Александр Иванович инициировал со мной спокойный диалог, попытался донести более полную картину происходящего. И на этом все. Мы разошлись на хорошей ноте.





По итогам этих встреч ваша риторика и позиция как-то изменятся?

Я изначально приняла для себя решение, что в первую очередь я занимаюсь спортом. Да, я высказала свою гражданскую позицию, воспользовавшись своим правом по конституции, подписала письмо и высказалась в интервью, но на этом в принципе я заканчиваю. Нам сказали, что мы сильная команда легкоатлетов, которая действительно должна тренироваться, держаться вместе, не разобщаться и не заниматься не своим делом.





Сегодня на встрече с замминистра был монолог или диалог?

Диалог. Много говорила Оля Мазуренок. В принципе, обсуждались те же темы, что и 17 августа на встрече с министром. О той встрече Сергея Ковальчука с работниками РЦОП мы узнали сами и решили поприсутствовать. Говорили все о том же — что люди не могут терпеть насилия, ужас и страх. На это нам всегда дают один ответ: со всем разберутся, виновные будут наказаны.





В команде действительно есть раскол?

Скорее, просто есть люди, которые активно высказывают свое мнение с одной и с другой стороны. Возможно, кто-то специально хочет выставить это как раскол. Но мы друг с другом даже не обсуждаем эти темы и не вступаем ни в какие конфликты. Думаю, по итогу все всё равно остались при своем мнении и при своей позиции.





В ближайшие дни пройдет заседание комиссии по назначению именных президентских стипендий. Обсуждалось ли, что из-за высказанной позиции кто-то из спортсменов может лишиться стипендии?

Нам пообещали, что ничего ни у кого не изменится. Замминистра и главный тренер нацкоманды сказали, что никто не будет уволен и не пострадает, даже если подпишет письмо с требованиями к власти.





Как вам поддержка людей, которые всю встречу провели у окна с плакатами и лозунгами (поддержать спортсменов пришло более 100 человек. — Прим.TUT.BY)?

Непривычно и неожиданно. Раньше видела такое только на видео. Да, я видела плакаты и флаги, но окна решили не открывать, чтобы не было шумно, поэтому не слышала, что именно кричали.