Главный тренер «Динамо» Леонид Кучук перед матчем. Фото: «Динамо-Минск»





В Солигорске «Шахтер» прямо сейчас играет против клуба из Молдовы «Сфынтул Георге», пишет TUT.BY





«Динамо-Минск» — «Пяст» — 0:2

Минск. 27 августа. Стадион «Динамо».





Судья: Л. Лукич (Сербия).





«Динамо-Минск»: Помазан — Шитов, Горопевшек, Динга — Матвейчик, Олехнович (к) (Вергейчик, 73), Силас (Козлов, 59), Сухоцкий — Климович, Шикавка, Бахар.





«Пяст»: Плах — Кончаковски, Червиньски, Гук, Киркесков — Соколовски, Сверчок, Липски — Бадиа (к) (Милевски, 72), Пажишек (Жиро, 55), Вида.





Голы: 0:1 — Липски (10). 0:2 — Сверчок (56).





Предупреждения: Бахар (39), Матвейчик (66). Соколовски (83).





Хозяева захватили инициативу с первых минут, но на 10-й минуте пропустили гол, который был забит со штрафного удара. Патрик Липски с 22 метров точнехонько отправил мяч в сетку ворот «Динамо».





Это прибило белорусский клуб, который стал играть с оглядкой на свои ворота. Этим воспользовались поляки и спокойно вели игру в первом тайме по счету.





В начале второго тайма случилось страшное — «Динамо» пропустило второй гол. На 57-й минуте Якуб Сверчок завершил острый выпад своей команды, похоронив шансы минчан на проход дальше.





У динамовцев был неплохой момент на 75-й минуте вернуть интригу в игру, но Евгений Шикавка не забил из очень выгодной позиции.





Команда Леонида Кучука бесславно вылетает из Лиги Европы.

