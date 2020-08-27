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Мелитина Станюта: Всем белорусам снятся сны про задержания?

Известная гимнастка написала в своем инстаграме о травмированной нации, которая даже во сне испытывает насилие.


«А всем белорусам снятся сны про задержания? Мне вчера снилось, что я убегала по парку Победы (символично, что именно там много лет бегали кроссы) от людей в чёрном. Меня нагнали, ударили в скулу...»

Гимнастка отмечает, что во сне подумала: «Хорошо, что не в зубы и не в нос, само заживёт».

«Потом допрашивали, обвиняли во всех грехах, а я отвечала и думала, что если они ударят, то пусть так, чтобы не требовалась операция потом и т.д. Пусть только синяк (можно большой) или рассечение...

«По-моему я не одна с таким сценарием снов...» — предположила Мелитина Станюта.
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