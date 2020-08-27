+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Белорусских легкоатлетов на встрече с руководством Минспорта призвали оставаться командой

Национальная сборная по легкой атлетике встретилась в четверг с руководством Минспорта и туризма, Белорусской федерации легкой атлетики, спортсменов призвали оставаться одной командой.

На встречу в Республиканский центр олимпийской подготовки по легкой атлетике в Минске приехал заместитель министра спорта и туризма Александр Барауля. Здесь выступила заместитель председателя Белорусской федерации легкой атлетики Мария Колосовская. "Она призвала всех быть командой. И напомнила, что в команде наверняка не найдется человека, которому бы не помогал Девятовский (Вадим Девятовский - председатель БФЛА- Прим.) не жалея себя", - приводит слова Колосовской портал tut. by.

Зампред БФЛА напомнила, что Девятовский многое делал для команды." И будет делать", отозвались спортсмены. "Надеюсь, и будет", - сказала Колосовская. Завершая встречу, она вновь призвала сборную оставаться командой, чтобы "таким образом поддержать Девятовского".

Во время встречи у центра олимпийской подготовки, по свидетельства очевидцев, собралось около 200 человек. Люди с плакатами поддерживали спортсменов.

Как сообщалось, 21 августа Девятовский заявил на своей странице в Facebook: "Лукашенко не мой президент!" и отметил, что ранее ошибался на счет действующего президента. Вскоре в СМИ появилась информация, что руководитель БФЛА с нервным срывом попал в больницу. Позже в федерации подтвердили, что Девятовский был госпитализирован. "Его жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорилось в заявлении, опубликованном на официальном сайте федерации. Кроме того, Колосовская призывала не спешить с выводами относительно высказываний главы федерации Девятовского, а дождаться его выхода из больницы.
Интерфакс
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?
Анатолий Шумченко
ОТВЕТЫ АНАТОЛИЯ ШУМЧЕНКО НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ...
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...
Александр Волчанин
Чернобыльцы поддержали мэра г.Жодино.
Игорь Драко
Санкции ЕС в отношении Макея? Было бы чудесно!
Людмила Мирзаянова
ХРЕНИН, ПРЕКРАТИТЕ ИГРУ В СОЛДАТИКИ!
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]