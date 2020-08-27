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"Вы не рабы, вы – чемпионы!" Белорусский фонд спортивной солидарности обратился к спортсменам в связи с велопробегом "за власть"

Белорусский фонд спортивной солидарности заявил, что выплатит 1500 евро всем спортсменам, кто столкнется с репрессиями за отказ от велопробега за действующую власть

"Вы не рабы, вы – чемпионы!" Белорусский фонд спортивной солидарности обратился к спортсменам в связи с велопробегом "за власть"
«Уважаемые спортсмены и сотрудники спортивной отрасли, вы можете отказаться от участия в провластном митинге в эту пятницу, на который вам совсем не хочется идти. 

По информации из нескольких источников, ряд спортивных руководителей высокого ранга сложили свои полномочия из-за нежелания «размахивать флагами, как идиоты»

Будьте мужественными, отстаивайте ваши честь и достоинство, не ломайте себя как личности!

В случае оказания давления или угроз увольнения вы можете обратиться в Белорусский фонд спортивной солидарности. Вам будет оказана солидарная помощь в размере трех среднемесячных окладов (1500 евро), а также консультация по дальнейшему трудоустройству.

Вы не рабы, вы – чемпионы, люди сильной воли!  Помните это!», – говорится в сообщении.

Напомним, фонд спортивной солидарности был открыт для поддержки тех спортсменов, кто пострадал в связи со своей гражданской позицией, выступая за перемены в Беларуси.
Источник: tribuna.com
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