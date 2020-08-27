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Минский полумарафон перенесен на 2021 год

Минский полумарафон перенесен на сентябрь 2021 года.

"Здоровье и безопасность наших участников — основополагающая задача для организаторов. По этой причине, а также основываясь на рекомендации Минского городского исполнительного комитета и Министерства спорта и туризма, принято непростое решение о переносе Минского полумарафона на 12 сентября 2021 года", — говорится в сообщении пресс-службы БФЛА.

Вместе с тем сообщается, что регистрация на участие в легкоатлетическом мероприятии продолжится, а уже оплаченные слоты сохраняются и будут действительны в следующем году.

Проведение мероприятия было запланировано на 13 сентября.
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