Минский полумарафон перенесен на 2021 год

"Здоровье и безопасность наших участников — основополагающая задача для организаторов. По этой причине, а также основываясь на рекомендации Минского городского исполнительного комитета и Министерства спорта и туризма, принято непростое решение о переносе Минского полумарафона на 12 сентября 2021 года", — говорится в сообщении пресс-службы БФЛА.





Вместе с тем сообщается, что регистрация на участие в легкоатлетическом мероприятии продолжится, а уже оплаченные слоты сохраняются и будут действительны в следующем году.





Проведение мероприятия было запланировано на 13 сентября.