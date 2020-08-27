Когда велосипедисты проезжали мимо цирка, из-за деревьев на них выскочил ОМОН.





Налетели несколько человек и стали избивать друга, который ехал первым. Всего нас было трое. Нам повезло больше, чем ему — нас не били, просто вместе с велосипедами загрузили в автозак и повезли в Советский РОВД. Никакие объяснения, разумеется, не слушали.





На следующий день за участие в несанкционированных массовых мероприятиях и неповиновение милиции суд Советского района Гомеля дал Денису 15 суток. Его друзьям — 10 и 20. "Ехали вместе, вели себя одинаково, но нам всем дали разные сроки", — отмечает тренер.





Через три дня, когда по всей стране людей стали выпускать из ИВС и СИЗО, освободили и Дениса.





"В СДЮШОР № 1 БФСО "Динамо" (это милицейская структура. — Прим. TUT.BY) я работал по совместительству, основное же место работы было в ДЮСШ № 5. И туда, и туда вызывали, беседовали, но обещали, что увольнять не будут. А потом появилось письмо спортсменов (более 350 спортсменов и работников отрасли подписались под открытым письмом с требованиями к власти. — Прим. TUT.BY) я согласен с каждым пунктом — как было его не подписать?" — задает риторический вопрос Денис.





Уже на следующий день ему позвонили, чтобы уточнить: возможно, это какая-то ошибка, — и подпись не его? "Не ошибка", — ответил Денис. И лишился всех своих работ.





"Пригласили сначала в "Динамо", затем — в ДЮСШ № 5. А у меня там как раз закончился контракт, я его за неделю до всех этих событий подписал, а наниматель — нет. Ему даже придумывать ничего не надо было: уволен в связи с истечением срока контракта и точка".



