– За те дни задержано и избито очень много людей. Среди ваших знакомых есть такие?





– Из близкого окружения никто не попал, но у моих знакомых есть знакомые, которым не так повезло. Но для того, чтобы понимать все безумие, не нужно иметь никаких случаев в кругу твоих знакомых. Вполне достаточно того, что ты видишь в интернете.





Сейчас, кстати, какие-то видео, оправдывающие отдельные случаи применения силы, начинает выкладывать МВД. Но это единичные случаи, и этого недостаточно, чтобы получить хоть какое-то минимальное объяснение тому, что вообще случилось.





– После силовых разгонов люди все равно не испугались и продолжили выходить на улицу. И 16 августа вышло просто огромное количество людей. Какие чувства испытали?





– Никаких особых чувств не было. Другое дело, что сейчас идет откровенное вранье от государственных СМИ, что собирается несколько тысяч или пара десятков тысяч человек, хотя налицо сотни тысяч людей на улице. Такое ощущение, что всех держат за дураков. И все это выглядит нелепо. Мне не хватает пояснений, адекватных пояснений от министров и чиновников. Хотелось бы, чтобы они высказались и дали хоть какую-то оценку этому.





– А вы участвовали в мирных акциях?





– Этого вопроса касаться не будем.





– На ваш взгляд, сколько эти акции еще могут продолжаться?





– Не знаю, как долго это продлится. Самым существенным инструментом, основным рычагом в борьбе людей с властью являются заводчане. Вопрос, насколько их хватит и насколько хорошая поддержка будет им оказана. Что касается митингов, мне кажется, они не оказывают совершенно никакого влияния. Люди просто видят, сколько их по всей стране. И от этого, может быть, им становится проще и легче.





– Но при этом Лукашенко уже по своей резиденции передвигается с автоматом в руках.





– И опять же: как это объяснить? Никакого комментария не последовало. Это больше всего и удручает. С тобой совершенно не считаются. Либо же просто нечего сказать, – сказал Родионов.