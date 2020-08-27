«Я в первую очередь темнокожая женщина, а потом уже спортсменка. И как темнокожая женщина я считаю, что есть дела важнее моего матча.





Я не ожидаю, что мой отказ приведет к чему-нибудь радикальному, но если я смогу запустить обсуждение в спорте, который по большей части белый, я посчитаю это шагом в правильном направлении.





Меня тошнит, когда я вижу, как полиция продолжает геноцид темнокожих. Я устала от того, что раз в несколько дней появляется новый хэштег и мне приходится снова и снова говорить одно и то же.





Когда уже будет достаточно?» – написала японка в заявлении.





Вскоре после этого ATP, WTA и USTA, организующие турнир, объявили, что в четверг матчи вообще не состоятся.





«Теннис занимает коллективную позицию против расового неравенства и социальной несправедливости, которые снова вышли на первый план в Соединенных Штатах», – гласит пресс-релиз.





Таким образом, турнир остановлен и возобновится в пятницу, когда должны пройти полуфиналы. Финалы перенесены на субботу.





Пока не известно, проведет ли Осака свой матч против Элизы Мертенс.