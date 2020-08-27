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Осака снялась с турнира в Нью-Йорке в знак протеста против полицейского насилия. Организаторы на день остановили соревнования

Экс-первая ракетка мира Наоми Осака поддержала команды НБА и снялась с полуфинала турнира в Нью-Йорке в знак протеста против полицейского насилия в США.

«Я в первую очередь темнокожая женщина, а потом уже спортсменка. И как темнокожая женщина я считаю, что есть дела важнее моего матча.

Я не ожидаю, что мой отказ приведет к чему-нибудь радикальному, но если я смогу запустить обсуждение в спорте, который по большей части белый, я посчитаю это шагом в правильном направлении.

Меня тошнит, когда я вижу, как полиция продолжает геноцид темнокожих. Я устала от того, что раз в несколько дней появляется новый хэштег и мне приходится снова и снова говорить одно и то же.

Когда уже будет достаточно?» – написала японка в заявлении.

Вскоре после этого ATP, WTA и USTA, организующие турнир, объявили, что в четверг матчи вообще не состоятся.

«Теннис занимает коллективную позицию против расового неравенства и социальной несправедливости, которые снова вышли на первый план в Соединенных Штатах», – гласит пресс-релиз.

Таким образом, турнир остановлен и возобновится в пятницу, когда должны пройти полуфиналы. Финалы перенесены на субботу.

Пока не известно, проведет ли Осака свой матч против Элизы Мертенс.
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