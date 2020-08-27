Виктория Азаренко: «Немного чересчур заявлять, что это была неделя моей мечты»
Бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко, которая впервые за семь турниров выиграла три матча подряд, ответила, можно ли считать ее выступление на «Премьере» в Нью-Йорке «неделей мечты».
«Немного чересчур заявлять, что это была неделя моей мечты. Она еще продолжается. Я глубоко не анализирую, пока продолжаю играть. Думаю, я живу сегодняшним днем. Я всегда такой была. Сейчас я как никогда стараюсь не заглядывать далеко в будущее.
Безусловно, отличная возможность – играть матчи подряд. У меня было два матча в один день, два – в другой, я не останавливаюсь, стараюсь найти свой ритм. Я получаю удовольствие от того, что я на корте, снова играю и соревнуюсь».
Сегодня белоруска встретится с Онс Жабер в четвертьфинале одиночного разряда. В паре с Софией Кенин она вчера уступила Анне Блинковой и Веронике Кудерметовой.
перевод by.tribuna.com
09:52 27/08/2020
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