Главный тренер "Сараево" в знак протеста не пришел на пресс-конференцию после матча с брестским "Динамо"
Главный тренер "Сараево" Винко Маринович в знак протеста проигнорировал пресс-конференцию после матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с брестским "Динамо" (1:2).
Боснийцы остались недовольны работой бригады арбитров из Кипра под руководством Оукаса Сотириу. Во втором тайме, в частности, судьи отменили гол гостей, зафиксировав положение "вне игры".
По слухам, игроки "Сараево" после матча устроили беспорядок в подтрибунном помещении брестского стадиона. Поединок проходил без зрителей по решению УЕФА.
09:27 27/08/2020
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