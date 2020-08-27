Боснийцы остались недовольны работой бригады арбитров из Кипра под руководством Оукаса Сотириу. Во втором тайме, в частности, судьи отменили гол гостей, зафиксировав положение "вне игры".





По слухам, игроки "Сараево" после матча устроили беспорядок в подтрибунном помещении брестского стадиона. Поединок проходил без зрителей по решению УЕФА.



