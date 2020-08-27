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Главный тренер "Сараево" в знак протеста не пришел на пресс-конференцию после матча с брестским "Динамо"

Главный тренер "Сараево" Винко Маринович в знак протеста проигнорировал пресс-конференцию после матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с брестским "Динамо" (1:2).

Боснийцы остались недовольны работой бригады арбитров из Кипра под руководством Оукаса Сотириу. Во втором тайме, в частности, судьи отменили гол гостей, зафиксировав положение "вне игры".

По слухам, игроки "Сараево" после матча устроили беспорядок в подтрибунном помещении брестского стадиона. Поединок проходил без зрителей по решению УЕФА.
Прессбол
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