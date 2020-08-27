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Тренер вратарей брестского «Динамо»: «Бел-чырвона-белы сцяг i герб «Пагоня» — гэта мы»

Василий Хомутовский эмоционально высказался по поводу БЧБ-символики и герба «Погоня».

Известный в прошлом голкипер национальной сборной Беларуси, а ныне тренер вратарей брестского «Динамо» Василий Хомутовский разместил фото на стадионе «Брестский», где он позирует в перчатках с бело-красно-белым флагом.

«Бел-чырвона-белы сцяг i герб «Пагоня» — гэта мы, ад Вялiкага Княства Лiтоўскага да сённяшнiх дзён. Дыплом у школе атрымліваў з Пагоней. З гонарам бараніў браму нацыянальнай зборнай пад цяперашнім нацыянальным сцягам. Гуляючы і жывя ў Еўропе, ганарыўся шматвяковай вялікай гісторыяй нашай краіны. Ведаем! Помнім! Ганарымся! Мы адзiны народ! Нас не разлучыць! Жыве Беларусь!!!» — эмоционально написал в комментарии под фото в Instagram Хомутовский.

Ранее сообщалось, что Белорусская федерация футбола разослала руководителям футбольных клубов письмо, в котором предупредила о том, что футбол не должен использоваться «как площадка для политической пропаганды». Правда, они забыли, как "топили" за Лукашенко накануне выборов.

Теперь в письме за подписью генерального секретаря АБФФ Сергея Жардецкого сказано, что футбол как олимпийский вид спорта должен оставаться нейтральным в политических, религиозных, этнических, расовых и других вопросах. Международные футбольные организации, такие как ФИФА и УЕФА, придерживаются этого правила и требуют, чтобы его не нарушали все их члены.
"Белорусский партизан"
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