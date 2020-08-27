"Милуоки" бойкотировали игру с "Орландо" (счет в серии — 3:1) из-за инцидента со стрельбой полицейских в чернокожего в Висконсине. Следом игроки "Хьюстона" и "Оклахомы" (2:2), а также "Лейкерс" с "Портлендом" (3:1) приняли решение не выходить на паркет в знак протеста.





Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте, напоминает sports.ru.



