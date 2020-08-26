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Геннадий Савилов: Передаю полномочия Дмитрию Баскову с легким сердцем

Экс-глава федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов рассказал о причинах своей отставки.




"Уважаемые члены хоккейного сообщества и все, кому так или иначе интересен наш вид спорта. Я пришел на должность председателя ФХБ в достаточно сложное время, но сегодня я благодарен всем партнерам, функционерам, специалистам, спортсменам, которые на протяжении последних двух лет своей каждодневной работой старались сделать наш вид спорта лучше. Мы шли тернистым путем новшеств и реформ, которые не сразу находили поддержку в хоккейных кругах, но были нацелены на совершенствование не только внутреннего чемпионата, но и качества подготовки молодых хоккеистов.

Я ухожу с должности председателя, но не ухожу из хоккея, у меня легко на душе. Мне не стыдно смотреть вам в глаза, мы остаемся партнерами, коллегами и друзьями, которых объединяет любовь к нашему виду спорта. Да, сейчас в определенных кругах и степени мы расходимся во взглядах на развитие хоккея, что, собственно, и является причиной моего прошения об отставке.

Однако это означает лишь то, что мое эго не возобладает над нашими общими интересами. Передаю полномочия своему заместителю Дмитрию Баскову с легким сердцем и пожеланиями удачи. Искренне надеюсь, что новый глава федерации, имя которого мы узнаем в начале сентября, сможет вернуть Беларусь в элиту мирового хоккея и привлечь новые источники финансирования для формирования достаточной материально-технической базы, необходимой для подготовки новых звезд уровня Костицына, Грабовского, Салея. Кроме того, впереди у Беларуси важное событие — проведение чемпионата мира по хоккею, что также является одной из приоритетных задач федерации в настоящее время", — цитирует Савилова пресс-служба.
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