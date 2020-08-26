Сразу у восьми игроков "Слонима-2017" выявлен коронавирус

По сведениям " Прессбола ", сразу у восьми игроков гостей выявлен коронавирус.





По этой же причине сдвинут с ближайших выходных на неопределенное время матч 1/16 финала Кубка Беларуси "Слоним-2017" — "Неман".





Вместо этого гродненцы проведут перенесенный матч чемпионата страны с "Минском", который запланирован на субботу на столичном стадионе "Трактор".







