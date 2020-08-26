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Сразу у восьми игроков "Слонима-2017" выявлен коронавирус

Матч 15-го тура первой лиги "Орша" — "Слоним-2017" перенесли с минувшей субботы на более поздний срок.

По сведениям "Прессбола", сразу у восьми игроков гостей выявлен коронавирус.

По этой же причине сдвинут с ближайших выходных на неопределенное время матч 1/16 финала Кубка Беларуси "Слоним-2017" — "Неман". 

Вместо этого гродненцы проведут перенесенный матч чемпионата страны с "Минском", который запланирован на субботу на столичном стадионе "Трактор".
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