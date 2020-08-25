+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Рекорд Месси: Барселона готова отпустить Месси только за огромную сумму в истории футбола

Клуб намерен побить рекорд в 222 миллиона евро.


Руководство Барселоны, после заявления своего нападающего Лионеля Месси о желании покинуть клуб, готово рассмотреть варианты с продажей игрока. Об этом сообщает AS со ссылкой на радиостанцию RAC.

Однако попрощаться с аргентинцем "сине-гранатовые" согласятся только, установив рекорд. Самым дорогим трансфером в истории футбола был переход Неймара из Барселоны в ПСЖ за 222 миллиона евро. Теперь каталонцы хотят превзойти его и рассмотрят только те предложения по Месси, которые будут превышать сумму в 222 миллиона. 
korrespondent.net
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...
Александр Волчанин
Чернобыльцы поддержали мэра г.Жодино.
Игорь Драко
Санкции ЕС в отношении Макея? Было бы чудесно!
Людмила Мирзаянова
ХРЕНИН, ПРЕКРАТИТЕ ИГРУ В СОЛДАТИКИ!
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІ
Александр Бухвостов
Вернуть профсоюзы рабочим!
Владимир Подгол
Властелин фейков и его жертвы


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]