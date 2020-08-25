Рекорд Месси: Барселона готова отпустить Месси только за огромную сумму в истории футбола
Клуб намерен побить рекорд в 222 миллиона евро.
Руководство Барселоны, после заявления своего нападающего Лионеля Месси о желании покинуть клуб, готово рассмотреть варианты с продажей игрока. Об этом сообщает AS со ссылкой на радиостанцию RAC.
Однако попрощаться с аргентинцем "сине-гранатовые" согласятся только, установив рекорд. Самым дорогим трансфером в истории футбола был переход Неймара из Барселоны в ПСЖ за 222 миллиона евро. Теперь каталонцы хотят превзойти его и рассмотрят только те предложения по Месси, которые будут превышать сумму в 222 миллиона.
09:44 26/08/2020
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