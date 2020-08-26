Азаренко вышла в четвертьфинал теннисного турнира Western & Southern Open
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (59-я в рейтинге WTA) сыграет в четвертьфинале одиночного разряда турнира Western & Southern Open в Нью-Йорке
В матче 1/8 финала белоруска обыграла француженку Ализе Корне (60 WTA). Поединок длился ровно два часа и завершился со счетом 6:4, 7:5.
За выход в полуфинал белоруска будет бороться против представительницы Туниса Унс Джабир (39 WTA), пишет minsknews.by
Еще одна белорусская спортсменка Арина Соболенко (11 WTA) в 1/8 финала одиночного разряда проиграла в трехсетовом матче американской теннисистке Джессике Пегуле (83 WTA). Итог поединка – 2:6, 6:2, 3:6.-Европа.
09:33 26/08/2020
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