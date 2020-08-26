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ФИБА изменила формат квалификации Лиги чемпионов

В связи с пандемией коронавируса Международная федерация баскетбола (ФИБА) приняла решение изменить формат квалификационного этапа европейской Лиги чемпионов

Таким образом, пишет БелТА, чемпионы Беларуси баскетболисты "Цмокi-Мiнск" вместо двух встреч с болгарским клубом "Балкан" из Ботевграда проведут лишь один поединок. Если "драконы" выиграют, они поспорят за путевку в групповой этап ЛЧ с победителем матча "Лондон Лайонс" (Великобритания) - "Нептунас" (Клайпеда, Литва). Квалификационные игры пройдут с 22 по 25 сентября.


В случае успеха в квалификации минчане попадут в группу D основного этапа ЛЧ. Там их соперниками будут греческий АЕК из Афин, немецкий "Бамберг", французский "Шоле", итальянская "Болонья", израильский "Хапоэль" из Холона, испанский "Бильбао" и турецкая "Каршияка" из Измира.

Если "Цмокам" не удастся пробиться в групповой этап чемпионской Лиги, то они продолжат еврокубковый сезон в розыгрыше Кубка ФИБА.
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