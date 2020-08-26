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"Манчестер Сити" раздумывает над покупкой Месси

Английский "Манчестер Сити" раздумывает над трансфером аргентинского форварда Лионеля Месси, сообщает ESPN.




"Горожане" понимают, что купить 33-летнего нападающего будет сложно, но намерены подготовиться к возможной сделке. "Сити" готов оформить трансфер, но только в том случае, если трансфер состоится без нарушения правил финансового fair play (FFP), а сами "сине-гранатовые" будут готовы расстаться с игроком за адекватную сумму.

Официальная позиция "Барселоны" на данный момент заключается в том, что клуб отпустит Месси только за выплату суммы отступных, которая составляет 700 миллионов евро.

К слову, в борьбу за Месси готов вступить еще один клуб из "Манчестера" - "Юнайтед", по информации Deportes Cuarto, имеет лучшие финансовые возможности для подписания контракта с футболистом, чем другие. 

Ранее СМИ писали, что Месси сообщил новому главному тренеру каталонцев Рональду Куману, что на данный момент не видит для себя "ясного будущего" в клубе. Аргентинец выразил новому наставнику недовольство происходящим в стане "сине-гранатовых" после поражения со счетом 2:8 от немецкой "Баварии" в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Вечером во вторник стало известно о том, что аргентинец по факсу уведомил руководство клуба о своем желании уйти. В "Барсе" подтвердили получение уведомления. По данным СМИ, в ближайшее время пройдет срочная встреча совета директоров "Барселоны".

Напомним, в услугах Мессии также заинтересован миланский "Интер".
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