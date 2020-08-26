Лига чемпионов. В матче 2-го квалификационного раунда брестское "Динамо" встретится с боснийским "Сараево"
В среду, 26 августа, брестское "Динамо" сыграет с "Сараево" во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.
Поединок пройдет в Бресте и начнется в 21.00. Победитель противостояния определится в одной игре. Если потребуется, будет проводиться дополнительное время и серия 11-метровых.
Победители одноматчевых противостояний выйдут в третий отборочный раунд Лиги чемпионов УЕФА.
Встреча по требованию УЕФА пройдет без зрителей.
08:53 26/08/2020
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