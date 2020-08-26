Поединок пройдет в Бресте и начнется в 21.00. Победитель противостояния определится в одной игре. Если потребуется, будет проводиться дополнительное время и серия 11-метровых.





Победители одноматчевых противостояний выйдут в третий отборочный раунд Лиги чемпионов УЕФА.





Встреча по требованию УЕФА пройдет без зрителей.



