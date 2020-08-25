Александр Устинов: «Когда действующий президент берется за автомат, это просто за гранью понимания»
Белорусский боксер Александр Устинов оценил действия Александра Лукашенко во время воскресного митинга.
«Я всегда говорил, что белорусский народ достаточно культурный. Все мы видели, как проходили мирные марши: весь мусор собирался в пакеты, все спокойно. Людям не все равно, что останется после них на улицах. Это очень здорово.
А вот второй момент, который мы увидели в воскресенье – президент бегал с оружием – честно, сначала даже не понял, что же произошло. В выходные я был за городом, всей напряженки не видел, но потом проследил за всем в СМИ. Наверное, Александр Лукашенко углядел какую-то опасность в плане того, что люди на него двигались. Но, в любом случае, мне кажется, что такое поведение, такие поступки – это лишнее. Когда действующий президент берется за автомат, это просто за гранью понимания.
Я сам человек служивый, проходил службу на Дальнем Востоке в погранвойсках, и понимаю, что значит оружие. Причем у президента в руках было не гладкоствольное, не какое-то охотничье ружье, а боевой автомат. А тут еще он дал оружие своему 15-летнему сыну. Изначально я всего этого не видел, потому что в интернете не сижу – у меня маленький ребенок, и мы с женой пытаемся его немного отгородить от интернета. Сами мы смотрим то, что, например, друзья присылают, какие-то новости, ссылки. И вот таким образом я увидел эпизод с сыном президента.
По-моему, это вообще недопустимо. Он же несовершеннолетний ребенок! Даже с моральной точки зрения оружие и ребенок – эти понятия несовместимые. Я в своей жизни видел детей с автоматами, но мы же с вами живем в цивилизованной стране. Здесь такого не должно происходить», – сказал Устинов.
18:39 25/08/2020
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