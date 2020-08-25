Награда нашла "героя": Басков возглавит ФХБ
Как стало известно «Чемпионату», Геннадий Савилов покинет пост председателя Федерации хоккея Беларуси. Его место займёт Дмитрий Басков, работающий генеральным директором минского «Динамо» с 2018 года.
В 2013 году Басков возглавил СДЮШОР БФСО «Динамо». Три года школа занимала первое место в республиканском медальном зачете. Самым успешным стал сезон-2016/2017, когда все восемь команд финишировали в тройке призеров, а шесть из них завоевали золотые медали.
Воспитанники динамовской школы регулярно вызывались в молодёжные и юношеские сборные, а также привлекаются к основе «зубров».
Также с мая 2017 года Дмитрий Басков является заместителем председателя Федерации хоккея Беларуси и членом исполкома Национального олимпийского комитета.
Басков и до выборов, и после активно агитировал за Лукашенко.
Весной он стал одним из собственников скандально известного завода АКБ под Брестом.
А недавно он вляпался в скандал, когда в сети появилось видео, как Басков под песню "Саня останется с нами" хрещет водку прямо из бутылки.
"Белорусский партизан"
16:44 25/08/2020
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