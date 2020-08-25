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Континентальный Кубок по хоккею отменен. Беларусь должен был представить «Шахтер»

Континентальный Кубок по хоккею из-за пандемии коронавируса не состоится в этом году. Об этом сообщил президент Международной федерации хоккея с шайбой Рене Фазель.

– Мы решили отменить этот турнир. С его проведением связано немало рисков. Слишком много логистических проблем при передвижении, учитывая требования медицинского комитета ИИХФ. Мы считаем это правильным решением, – сказал Рене Фазель.

От Беларуси на Континентальный Кубок должен был поехать солигорский «Шахтер».
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