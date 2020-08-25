– Мы решили отменить этот турнир. С его проведением связано немало рисков. Слишком много логистических проблем при передвижении, учитывая требования медицинского комитета ИИХФ. Мы считаем это правильным решением, – сказал Рене Фазель.





От Беларуси на Континентальный Кубок должен был поехать солигорский «Шахтер».