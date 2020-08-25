Континентальный Кубок по хоккею отменен. Беларусь должен был представить «Шахтер»
Континентальный Кубок по хоккею из-за пандемии коронавируса не состоится в этом году. Об этом сообщил президент Международной федерации хоккея с шайбой Рене Фазель.
– Мы решили отменить этот турнир. С его проведением связано немало рисков. Слишком много логистических проблем при передвижении, учитывая требования медицинского комитета ИИХФ. Мы считаем это правильным решением, – сказал Рене Фазель.
От Беларуси на Континентальный Кубок должен был поехать солигорский «Шахтер».
14:17 25/08/2020
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