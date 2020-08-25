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Генпрокуратура направила в суд уголовное дело о договорных хоккейных матчах

Генеральная прокуратура направила в Витебский областной суд для определения подсудности уголовное дело о подкупе участников профессиональных соревнований по хоккею с шайбой.

"Согласно материалам дела, трое профессиональных спортсменов хоккейной команды ХК "Витебск" из корыстных побуждений вступили в сговор cо спортсменом этой же команды (уголовное преследование в отношении него прекращено по амнистии), а в отдельных эпизодах - со спортсменом-инструктором", - проинформировали в пресс-службе Генпрокуратуры.

Целью сговора было повлиять на результаты шести матчей между ХК "Витебск" с одной стороны и хоккейными командами "Брест", "Могилев", "Динамо-Молодечно", "Локомотив-Орша" - с другой стороны. Матчи проходили в ходе чемпионата Беларуси по хоккею и Кубка Беларуси (Кубок Руслана Салея) сезона 2019-2020 годов, состоявшихся в декабре 2018 - сентябре 2019 года.

"Такое влияние выразилось в обеспечении поражения представляемой ими команды", - пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.

В Генпрокуратуре добавили, что всего обвиняемые в результате своей противоправной деятельности получили деньги на общую сумму Br22,9 тыс.

"После изучения материалов дела в Генеральной прокуратуре пришли к выводу о том, что обвинение предъявлено обоснованно и подтверждено собранными доказательствами, обстоятельства преступлений исследованы полно и объективно", - отметили в пресс-службе.

В Генпрокуратуре согласились с квалификацией содеянного.
Интерфакс
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