"Новый вид современной литовской разведки – это 8 шариков"

В воскресенье в нашей стране прошли многотысячные митинги «Новой Беларуси». Солидарность проявляли даже за границей. Например, в Литве от Вильнюса до границы с нашим государством выстроилась людская цепь, насчитывающая порядка 50 тысяч человек.





На следующий день Министерство обороны Беларуси заявило о том, что в воскресенье границу страны с Литвой пытался пересечь «зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой». В воздух из-за этого были подняты боевые вертолеты Ми-24 – и, как отметило ведомство, «полет был пресечен без применения оружия».





Минобороны подняло вертолеты, чтобы сбить шары с гелием – и это еще ничего. Однажды в Беларуси расстреляли участников воздушной гонки





Александр Ивулин созвонился с экс-полузащитником «Днепра» и «Нафтана», а ныне капитаном сборной Литвы Федором Черных, чтобы поговорить о солидарности соседей и обсудить «новый вид» литовского оружия:





– Следил за тем, что происходило в Беларуси в последние две недели?





– Конечно. Если честно, было очень страшно за белорусов. Это просто что-то невообразимое. Сам знаешь, Беларусь для меня – очень близкая страна. Я прожил здесь много лет, но никогда бы не представил, что тут может происходить что-то подобное. Поэтому сижу, переживаю за родственников и друзей. Когда читаешь и видишь с какой жестокостью разгоняют мирные митинги, как избивают и убивают людей… Это просто страх.





– Какое из последних событий потрясло тебя больше всего?





– Смотришь любое видео задержания или избиения, и становится не по себе. Вашим силовикам было неважно к кому применять насилие: мужчины, женщины, старики, подростки… Это ужасно. Не знаю каким образом, но все это необходимо прекратить. Знаешь, я просто восхищаюсь людьми, которые сейчас отстаивают свои позиции. Они не боятся выходить на улицы и требуют перемен. Дай Бог, чтобы у них все получилось.





– Впечатлили многотысячные белорусские митинги?





– Просто восхитительное зрелище! Это показывает, как сильно люди хотят перемен. Понятное дело, никто не хочет быть обманутым, но сейчас народ обманули. Еще раз, очень хочется, чтобы у белорусов все получилось. Чем быстрее – тем лучше.





– Среди твоих белорусских друзей никогда не попал под раздачу силовиков?





– Один из родственников супруги попал. Ему пришлось побывать и в автозаке, и в ИВС. Рассказы этого человека ничем не отличаются от тех, что есть в интернете. Если коротко, людей бьют, над ними издеваются. Ничего нового не расскажу, но это очень трагично. Понимаешь, для меня Беларусь всегда была одной из самых спокойных и безопасных стран. Даже близко не думал, что здесь может твориться что-то подобное.





– Но ты же помнишь Октябрьскую площадь 2010-го?





– Помню, что разгоняли митинг возле Дома правительства. Это было странно, но через пару дней все успокоилось. Сейчас же в стране творится настоящая жесть со стороны силовиков. В этой ситуации я полностью на стороне простых людей.





– В Литве сильно следят за событиями в Беларуси?





– Да. Ребята из сборной Литвы звонят: «Видел, что там творится? Это реально правда?» Наверное, последствия выборов в Беларуси сейчас – это уже самое обсуждаемое событие в мире. Думаю, в этом плане Беларусь даже обогнала коронавирус. Наверняка никто не ожидал, что такие события могут сейчас происходить в Европе. Но, видишь, как есть.





– В понедельник наше Министерство обороны сообщило о «попытке нарушения воздушного пространства Республики Беларусь» восемью воздушными шарами со стороны Литвы. Как относиться к такой новости?





– Это же маразм. Comedy Club новый сезон. Неужели Литва с помощью шариков будет нападать на Беларусь? Тут даже комментировать нечего.





– Но ты оценил масштаб акции солидарности, которая в воскресенье состоялась в Литве?





– Литовцы – молодцы, поддержали соседей. Много моих знакомых ходили на эту акцию солидарности, выкладывали в социальные сети фото с этого мероприятия. Поддерживаю посыл соотечественников.





– Говорят, эта цепь солидарности собрала порядка 50 тысяч человек…





– Честно говоря, не знаю каким образом собрались люди. Может быть, их кто-то организовал. Когда увидел столько людей, удивился. Литовцы – большие молодцы. Горд за свой народ, который поддержал соседей в трудную минуту.





– Или просто литовцы собираются дестабилизировать обстановку в Беларуси :).





– Ну ты же видел, уже запустили новый вид оружия – шарики. Новый вид современной литовской разведки – это восемь шариков :). Если серьезно, то на кого Литве нападать? Каждый адекватный человек понимает, что это бессмысленно. В то же время все понимают, что в соседней стране творится настоящий беспредел. Просто люди хотят поддержать народ соседнего государства. Лично мне очень хочется, чтобы в Беларуси люди как можно быстрее начали жить в мире.









– Кстати, как относишься к тому, что МИД Литвы внес Александра Лукашенко и еще 31 белорусского чиновника в список невъездных?





– Считаю, это правильно. Зачем такие люди в Литве? Если они наделали дел, то пусть сейчас сами за это отвечают. Хочется, чтобы белорусский народ смог решить свои проблемы без внешнего вмешательства.





– И последнее, твоя реакция на видео, где Александр Лукашенко выходит из вертолета с автоматом в руках?





– Наверное, человек решил поиграть в GTA Vice City в реальной жизни :). Поверь, очень сложно все это комментировать. Сейчас хочется пожелать белорусскому народу терпения и сил. Если и дальше продолжите проявлять такое единство, то все у вас получится.