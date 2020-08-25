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Анастасия Мирончик-Иванова: «Кто-то ждет, что я уйду из спорта в знак протеста. Не дождетесь!»

Белорусская легкоатлетка Анастасия Мирончик-Иванова поделилась мнением о протестах в Беларуси после президентских выборов.

«Не могу молчать... За эти две недели моя любимая страна перевернулась с ног на голову. За эти две недели все мы подверглись испытаниям, принимали важные для себя решения... Но задумывались ли мы, как эти решения влияют на других людей?

Я посвящаю всю свою жизнь тому, чтобы вести свою страну к победе. Для меня было важно показать всему миру на что способна Беларусь. Я люблю свою родную, спокойную, красивую, независимую, дружелюбную, уютную, чистую Беларусь!

Но все происходящее вводит меня в шок...

Я столкнулась с оказанным на меня и мою семью, друзей и близкое мое окружение давлением: кто-то ждет, что я уйду из спорта в знак протеста, кто-то что возьму на себя бремя лидера, кто-то и вовсе позволил себе писать мне крайне нелицеприятные вещи. Не дождетесь! Я вас буду раздражать еще долго. Мои люди останутся со мной. И мое мнение, не соответствующее вам, ну извините.

Но разве это мирные действия и личное решение, если столько давления, разве мы больше не уважаем границы другого человека?» – сказала Мирончик-Иванова.
Tribuna
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