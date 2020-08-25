Почему фанаты объявили хоккейному «Динамо» бойкот

Клуб оттолкнул от себя часть болельщиков.





Зато особо не сдерживает себя генеральный директор клуба Дмитрий Басков, который выдает неповторимые перфомансы: с водкой из горла и флагом, насаженным на клюшку.





Конечно, за всеми этими событиями следят поклонники «Динамо». Неделю назад, еще до самых мощных скетчей Баскова, официальный фан-клуб минчан «Byzone» объявил о бойкоте домашних матчей до тех пор, пока динамовский офис не выполнит следующие требования:





Выступить публично с осуждением насилия в отношении мирных граждан со стороны сотрудников ОМОН на улицах, местных РУВД и в изолятора временного содержания.

Выступить с публичным признанием необходимости освободить задержанных мирных граждан на улицах страны и политических заключенных.

Публично признать прошедшие выборы нелегитимными, выступить с призывом к проведению новых выборов с честным и прозрачным подсчетом голосов.

Чтобы прояснить ситуацию вокруг команды, у которой вот-вот начнется сезон в КХЛ, мы пообщались с Дмитрием Росицким – одним из лидеров фан-клуба «Динамо».





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– Основная причина нашего бойкота – Басков втянул политику в спорт. Весьма грубым образом, неотесанным. Мы все прекрасно понимали, от кого зависит судьба нашего клуба. Это все и так знали, за что нам порой и достается от фанов других клубов Беларуси. А тут перед выборами высказывания Дмитрия Юрьевича шли одно за другим. Первым звоночком для нас стало осуждение спортсменов в связи с их гражданской позицией. Осуждать за такое человека – в принципе не очень себе поступок. Еще и в каждой новости указывалось, что автор этих слов – гендиректор нашего клуба. Но тогда бойкотом еще и не пахло.





Бойкот на повестке дня первый раз появился после явного фэйла от Баскова. Посты на сайте «Динамо» о досрочном голосовании хоккеистов, затем слова главы БФСО «Динамо». И это при всем том, что клуб из-за этого лишился своей пресс-службы.





Это была главная ошибка Баскова! Этого нельзя было допускать. Следом понеслись всем нам известные события после выборов. Здесь уже и разговоров никаких не было, все стали единодушны в этом вопросе. Нужно было лишь изложить это на бумаге: первоначальный текст развернулся на две страницы А4. Коллективным разбором текст значительно сократился, но смысл сохранился.





— Не было ли предложений остаться на фан-секторе, но каким-то образом показывать свою позицию. Например, кричать всем сектором «Жыве Беларусь!», «Лукашенко уходи!» и так далее?





– Такие предложения поступали, но быстро были отметены. Мы за это получим различного рода санкции.





— От рук силовиков во время жесточайшего подавления протестов пострадал один из болельщиков клуба, который в прошлом сезоне часто посещал фан-сектор. Какая помощь ему оказывается? Как он себя чувствует?





– Тимур идет на поправку, держим контакт с его родными. Клуб, как игроки, так и гендир, предлагали свою помощь, но родственники пока отказываются. Больше всего в настоящий момент парню требуется покой, ему знатно досталось.









- Недавние видеоролики с участием генерального директора клуба позабавили белорусский интернет. Реакция фан-клуба?





– Я ждал этого вопроса. Это шедевр! Это ситуация из мема: «Казалось, хуже уже не будет». И тут – БАЦ! БАЦ! БАЦ! Что от первого, что от второго ролика – лютый кринж вперемешку с истерическим смехом. Боюсь, еще один такой ролик, и я не выдержу несколько часов истерического смеха подряд. Просто пожелаю здоровья этому человеку – мемов хватит на остаток года! А вот штраф за непристегнутый ремень все же стоит оплатить, Дмитрий Юрьевич.





— Некоторые болельщики в комментариях под этими видео пишут, что не придут на «Минск-Арену» до тех пор, пока Басков стоит у руля клуба.





– Считаю, это личный вопрос каждого, потому что вокруг клуба сложилась достаточно серьезная ситуация. Мы свое решение приняли – все его знают.





— Чувствовалась ли и в предыдущие годы такая глубокая связь между клубом и Лукашенко?





– Связь была, но не настолько гласная. Это ситуация из разряда: «Все все понимают. Но говорить не будем». И этого было достаточно.





— В прошлом сезоне во время одного из выездов член вашего клуба вывесил бчб-флаг на секторе. Как вы теперь относитесь к массовому появлению бчб-флагов и символики на белорусских улицах? И появится ли «Пагоня» на Минск-Арене?





– Всегда считал, что это дело каждого. И откровенно не понимал, почему БЧБ под негласным запретом. Кстати, после того матча в Балашихе КХЛ внесла бело-красно-белый флаг в список запрещенной символики, как и «Пагоню». Отбиваются очередные фейспалмы по нашим лбам, но пока следим за ситуацией.





— Ударит ли отсутствие болельщиков на трибунах по клубу?





– Команда в курсе, почему мы бойкотируем. Ребята все понимают. А еще понимают, что пока мы ничего не говорили про выезды. Пока что. Следим за ситуацией.





— Ходят слухи, что из-за ограничений КХЛ по профилактике коронавируса клубам запретят запускать на арену больше 10 процентов от ее вместимости. Как это скажется на игре и на атмосфере матчей?





– В нынешнем положении клуба этой квоты хватило бы с лихвой. Остальное, как всегда, забьется бюджетниками и школьниками. Не удивлюсь, если Басков даст разнарядку пригнать БРСМ или переодетых солдат и назвать это «фан-сектором».



